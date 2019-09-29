В Симферополе автомобиль рухнул в переход: видео

Страшное ДТП произошло в Симферополе в воскресенье, 29 сентября: там недалеко от кинотеатра «Звезда» автомобиль рухнул в подземный переход.

Авария произошла на повороте с проспекта Победы на улицу Лермонтова. От удара автомобиль Kia протаранил ограждение и упал в подземный переход.

Очевидцы отмечают, что был слышен удар. Женщину из другого автомобиля, Renault, якобы уносили в тяжелом состоянии. Также в ДТП был зацеплен еще один автомобиль. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.

Кадры с места были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».