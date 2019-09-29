Британский премьер извинился перед Елизаветой II

Премьер Великобритании Борис Джонсон извинился перед Елизаветой II за то, что обратился к ней с просьбой о приостановке работы парламента, которую Верховный суд счел незаконной. Председатель Верховного суда Великобритании баронесса Ричмондская Бренда Хейл заявила, что Джонсон действовал без веской причины и лишил парламент почти на пять недель возможности выполнять свои обязанности.

Из близких к Ее Величеству источников появилась информация, что просьба Джонсона о приостановке работы парламента вызвала в королевской семье беспокойство еще до решения Верховного суда, пишет газета Sunday Times.

По мнению политологов, решение о незаконности действий Бориса Джонсона может серьезно ударить по его репутации, вплоть до отставки. Поэтому, когда прошла информации о внеочередном заседании палаты общин, он был вынужден прервать свой визит в Нью-Йорк, где принимал участие в Генассамблее ООН, и в экстренном порядке вернуться в Лондон.