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Врач-терапевт назвала мифом опасность стиральных машин для здоровья

Тамара Астапенкова
14:21 29.09.2019
Ранее немецкие врачи рассказали, что бактерия клебсиелла может попадать на вещи из стиральных машин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay

Врач-терапевт Татьяна Романенко считает, что бактерия клебсиелла неопасна для кожных покровов, как заявили немецкие ученые после изучения случая распространения патогенных микроорганизмов в одной из больниц Германии.

Ранее стало известно, что в реанимацию к новорожденным одной из немецких больниц проникали бактерии клебсиеллы. Ученые выяснили, что к детям зараза попадала из обычных бытовых стиральных машин. Они предположили, что микроорганизмы могли попасть на детскую одежду из остатков воды, которая оставалась на резиновых уплотнителях машинки, или во время полоскания вещей холодной водой без использования моющих средств.

«Я думаю, что это не более чем миф, что под резинкой собираются какие-то условно патогенные микробы и могут привести к возникновению какого-то заболевания», - сказала врач-терапевт.

Татьяна Романенко добавила, что если ребенок не болен, у него нет вирусной или кишечной инфекций, то не требуется применять жесткие меры по дезинфекции белья.

«Если люди потенциально опасные в эпидемиологическом плане, то предполагается, что их белье стирается отдельно и после стирки производится дезинфекция стиральной машинки. Это совсем другая история, а не то, что постиранная шапочка может представлять эпидемиологическую опасность», - объяснила Романенко.

Доктор также напомнила о правилах стирки белья в домашних условиях. Она сказала, что детское белье стирается всегда отдельно от взрослого. Для новорожденных его необходимо гладить.

Романенко добавила, что болеющий человек должен пользоваться отдельными столовыми приборами, посудой, полотенцами и бельем. Затем эти вещи обязательно стираются отдельно от других и при температуре 90 градусов не меньше часа.

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