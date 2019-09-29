Два человека погибли в результате падения в Москву-реку автомобиля

Спасателям удалось извлечь из Москвы-реки легковой автомобиль, который упал в воду в районе Коломенской набережной в столице. Кадры работы экстренных служб опубликовали пользователи социальных сетей.

По данным ГИБДД Москвы, в результате инцидента погибли водитель и пассажир транспортного средства. О том, что стало причиной аварии в настоящий момент ничего не известно.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 28 сентября, на юге Москвы легковой автомобиль упал в реку. Водитель не справился с управлением и влетел в отбойник, после чего машина оказалась в воде.