Нурмагомедов рассказал, где может состояться его следующий бой

Чемпион UFC в легком весе и один из самых известных российских бойцов Хабиб Нурмагомедов сообщил, что его следующий бой может состояться в России.

«Есть большая вероятность, что мой следующий бой пройдет в России», - написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Ранее, 7 сентября, в Абу-Даби на площадке The Arena Хабиб Нурмагомедов победил в третьем раунде американца Дастина Порье и сохранил за собой титул чемпиона UFC в легком весе.

Персональный менеджер российского бойца заявил, что Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым спортсменом в реестре Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).