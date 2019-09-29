Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трамп записал обращение к народу после попытки импичмента

Ян Брацкий
01:28 29.09.2019
Все происходящее вокруг своей кандидатуры Дональд Трамп назвал огромным обманом в истории американской политики.
© Видео: Donald J. Trump, Twitter © Фото: Ting Shen ZUMAPRESS.com Globallookpress realDonaldTrump, Twitter

Президент США Дональд Трамп обратился к американской нации после очередной попытки представителей Демократической партии довести дело до его импичмента. Американский лидер записал видеообращение, которое разместил на своей странице в Twitter.

«Они пытаются остановить меня, потому что я борюсь за вас», - заявил в своем обращении глава Белого дома.

Трамп не стал употреблять крепкие выражения в адрес своих оппонентов, однако заверил, что остановить его не получится. В конце своей речи лидер США обвинил демократов в попытке отнять у граждан оружие, здравоохранение, свободу и судей.

О запуске процедуры импичмента стало известно 24 сентября от спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Поводом для столь жестких мер стали переговоры Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Противники Трампа уверены, что в той беседе он пытался надавить на президента Украины с целью инициировать расследование в отношении сына Джо Байдена. Последний является бывшим вице-президентом США и главным оппонентом Дональда Трампа на грядущих выборах.

На следующий день Белый дом опубликовал стенограмму разговора двух политиков, с согласия официального Киева. После прослушивания записи выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования и никак на него не давил. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.09.2019, 13:05
В МЧС заявили, что новые правила противопожарного режима не запрещают курить
Дата28.09.2019, 09:00
В МО РФ назвали число уничтоженных дронов террористов в Сирии с начала года
Дата28.09.2019, 18:27
Павел Мамаев заключил контракт с футбольным клубом «Ростов»
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата27.09.2019, 16:44
Запуск ракеты «Оникс» БРК «Бастион» показали в замедленной съемке
Дата27.09.2019, 12:18
Германия предоставит России копии документов для создания онлайн-архива советских военнопленных
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
00:20 В стране и мире
В Словакии разбился истребитель МиГ-29
00:02 В стране и мире
Российские подписчики атаковали instagram Шварценеггера
23:38 В стране и мире
В США открыли статую в честь визита Никиты Хрущева
22:53 В стране и мире
Глава МИД Сирии потребовал вывести из страны все незаконные иностранные войска
22:30 В стране и мире
Стало известно, какую еду употреблять для долголетия
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Ледяная вода и острые клыки: нападение буйного моржа на экспедицию РГО попало на видео
Неуязвимая пара: совместный полет «Охотника» и Су-57 восхитил западных читателей
Более полутысячи выстрелов подряд: опубликовано видео экстремальных испытаний автомата Калашникова
Ученые выяснили, что может спасти от рака
Телохранитель Майкла Джексона рассказал, почему певец носил маску
Видео
Погребенный во тьме: четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС показали изнутри
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.