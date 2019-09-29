Трамп записал обращение к народу после попытки импичмента

Президент США Дональд Трамп обратился к американской нации после очередной попытки представителей Демократической партии довести дело до его импичмента. Американский лидер записал видеообращение, которое разместил на своей странице в Twitter.

«Они пытаются остановить меня, потому что я борюсь за вас», - заявил в своем обращении глава Белого дома.

Трамп не стал употреблять крепкие выражения в адрес своих оппонентов, однако заверил, что остановить его не получится. В конце своей речи лидер США обвинил демократов в попытке отнять у граждан оружие, здравоохранение, свободу и судей.

О запуске процедуры импичмента стало известно 24 сентября от спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Поводом для столь жестких мер стали переговоры Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Противники Трампа уверены, что в той беседе он пытался надавить на президента Украины с целью инициировать расследование в отношении сына Джо Байдена. Последний является бывшим вице-президентом США и главным оппонентом Дональда Трампа на грядущих выборах.

На следующий день Белый дом опубликовал стенограмму разговора двух политиков, с согласия официального Киева. После прослушивания записи выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования и никак на него не давил.