На Украине родился ребенок с двумя головами

В городе Черновцы на Украине родились сиамские близнецы. У девочек две головы и одно тело на двоих.

Врачи диагностировали патологию внутриутробно. При этом мать – жительница Черновицкой области – отказалась от прерывания своей первой беременности. Девочки родились в ночь на 28 сентября преждевременно – на 33 неделе.

По словам главврача роддома №2 Альберта Курицына, этот случай редкий не только для Украины, но и для всего мира. Пока сиамские близнецы находятся в роддоме, но вскоре их перевезут в детскую больницу, сообщает издание УНИАН.