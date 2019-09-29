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На Украине родился ребенок с двумя головами

Анна Касаткина
01:21 29.09.2019
Сиамских близнецов с одним телом и двумя головами готовят к перевозке из роддома в больницу.
На Украине родился ребенок с двумя головами
© Фото: pixabay.com

В городе Черновцы на Украине родились сиамские близнецы. У девочек две головы и одно тело на двоих.

Врачи диагностировали патологию внутриутробно. При этом мать – жительница Черновицкой области – отказалась от прерывания своей первой беременности. Девочки родились в ночь на 28 сентября преждевременно – на 33 неделе.

По словам главврача роддома №2 Альберта Курицына, этот случай редкий не только для Украины, но и для всего мира. Пока сиамские близнецы находятся в роддоме, но вскоре их перевезут в детскую больницу, сообщает издание УНИАН.

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