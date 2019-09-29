На Украине родился ребенок с двумя головами
Сиамских близнецов с одним телом и двумя головами готовят к перевозке из роддома в больницу.
© Фото: pixabay.com
В городе Черновцы на Украине родились сиамские близнецы. У девочек две головы и одно тело на двоих.
Врачи диагностировали патологию внутриутробно. При этом мать – жительница Черновицкой области – отказалась от прерывания своей первой беременности. Девочки родились в ночь на 28 сентября преждевременно – на 33 неделе.
По словам главврача роддома №2 Альберта Курицына, этот случай редкий не только для Украины, но и для всего мира. Пока сиамские близнецы находятся в роддоме, но вскоре их перевезут в детскую больницу, сообщает издание УНИАН.