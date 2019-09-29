Умер первый президент Крыма Юрий Мешков

Первый президент Крыма Юрий Мешков умер в больнице в Подмосковье в возрасте 73 лет. Трагическую новость сообщила его дочь Марианна на своей странице в Facebook.

Юрий Мешков возглавлял Республику Крым с 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года, после чего должность была упразднена украинским парламентом.

В начале сентября у Мешкова случился инсульт, когда он находился на отдыхе в Турции. Позже его доставили в Россию, где он был госпитализирован в больницу в Красногорском районе Московской области.