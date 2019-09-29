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На Украине от Зеленского требуют публикации стенограмм всех телефонных разговоров с Путиным

Тамара Астапенкова
12:40 29.09.2019
В обращении уточняется, что у президента не может быть «личных частных разговоров».
На Украине от Зеленского требуют публикации стенограмм всех телефонных разговоров с Путиным
© Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

На Украине главу государства Владимира Зеленского призывают обнародовать тексты всех телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Учитывая дипломатический скандал, связанный с телефонными разговорами с президентом США Трампом, и содержание этих разговоров, в частности "заигрывание" с Трампом, согласование позиций по некоторым уголовным делам, критику лидеров ЕС и экс-посла США и т. д., требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным», - говорится в тексте петиции, опубликованном интернет-представительством президента Украины.

В обращении уточняется, что у президента не может быть «личных частных разговоров». На данный момент петиция набрала 71 подпись. Аналогичное требование «Народ Украины требует от Вас выложить стенограмму Ваших переговоров с Путиным» подписали 32 человека.

В среду, 25 сентября, была опубликована стенограмма июльского разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. В разговоре Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах, в свою очередь, президент Украины поблагодарил главу Белого дома и выразил желание почаще общаться. Трамп раскритиковал Германию и другие европейские страны за недостаточность помощи Украине и также отметил, что «было бы здорово» изучить дело Байдена.

В Минюсте США не нашли нарушений американского законодательства в содержании телефонного разговора президентов США и Украины.

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