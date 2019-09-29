На перевале Сен-Готард почтили память русских воинов, совершивших переход через Альпы

В Швейцарии на перевале Сен-Готард возложили цветы к двенадцатиметровому кресту, высеченному в скале в честь русских воинов, совершивших знаменитый переход через Альпы под командованием Суворова.

Швейцарский поход Суворова состоялся в сентябре 1799 года. Он пролегал через альпийские горные перевалы из Северной Италии в Швейцарию и имел большое стратегическое значение.

На церемонии возложения цветов к мемориалу русским войнам принимали участие российские дипломаты и представители швейцарских властей. Исторические реконструкторы из России решили повторить «суворовский переход» и в полной амуниции того времени - суконных мундирах, походных сапогах и с копиями мушкетов - отправились по памятным местам. Планируется, что переход завершится 8 октября.

Ранее в Цюрихе завершился автопробег «Суворов» с участием советских ретро-автомобилей. Участники повторили маршрут, проделанный русской армией во время Швейцарского похода.