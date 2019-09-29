В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в городе Джида во время бытового конфликта.

Военнослужащий находился в гостях и поссорился с другим приглашенным, после чего оппонент генерала ушел, а спустя какое-то время вернулся с оружием и открыл беспорядочный огонь. Во время инцидента, помимо королевского телохранителя, который умер от полученных ранений, не доехав до больницы, пострадали еще два человека, передает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на местную полицию.

Когда на место ЧП прибыли стражи порядка, преступник отказался сдаваться и открыл по ним огонь. В ходе завязавшейся перестрелки пятеро силовиков получили ранения, а сам нападавший был убит.

Генерал Абдель Азиз аль-Фагм обеспечивал охрану предыдущего короля Саудовской Аравии Абдаллы, затем стал телохранителем нынешнего монарха, короля Сальмана.