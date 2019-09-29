На Украине заявили о желании восстановить перевозки с Крымом

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Украина намерена восстановить пассажирские перевозки с Крымом. По словам чиновника, уже сейчас между полуостровом и материком строятся новые контрольные пункты.

«КПВВ, конечно, мы строим. Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится - КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Сервисная часть там также будет построена», - приводит слова министра «Страна.ua».

Между тем Криклий не уточнил, какие именно перевозки будут возобновлены - автобусные или железнодорожные, но уточнил, что конкурсы на перевозчиков будут проводить местные власти при участии министерства.