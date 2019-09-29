В России стал звездой уникальный «целующийся» жираф: видео

В России появился жираф Багир, который любит «целоваться». Об уникальном животном рассказал «Звезде» дрессировщик Роман Гармаш, брат известного актера Сергея Гармаша.

«Мы не учили его специально что-либо делать. Это так называемая гуманная дрессура. Мы наблюдали за тем, что ему нравится делать. С ним занималась моя жена Инна. Она сюсюкалась с ним, возилась. Хотя это семь метров красоты и обаяния. Она чесала ему шею специальными метелочками, проводила с ним много времени, а он тянулся к ней», - пояснил Гармаш.

Дрессировщики заметили, что животное тянется к людям. И придумали, как Багира научить «целоваться»: в зубы берется сухарик, а жираф аккуратно его забирает. На представлении этот номер имеет огромный успех.

«Он очень покладистый, добрый. Это не опасно, потому что жираф дрессированный», - уточнил Гармаш.

Дрессировщик добавил, что жираф Багир делает только то, что хочет. И если он не захочет «целоваться», то его не заставишь.