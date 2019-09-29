Трамп пытался найти доказательства вмешательства Украины в выборы

Президента США Дональда Трампа подозревают в попытках найти доказательства причастности Украины к вмешательству в американские выборы и зацикленности на заговоре, по теории которого в Незалежной спрятана переписка Хилари Клинтон.

«Несмотря на выводы спецслужб США и Министерства юстиции о том, что Россия была ответственна за вмешательство в выборы 2016 года, г-н Трамп был вынужден искать доказательства того, что вмешательство было связано с Украиной и враждебностью по отношению к нему. Он был зациклен на сомнительном заговоре, согласно которому там (на Украине) могли быть найдены недостающие электронные письма Хиллари Клинтон», - говорится в публикации The New York Times.

По версии автора статьи, Трамп отправил на Украину Рудольфа Джулиани, который должен был получить эти сведения и проводил «теневую внешнюю политику» Трампа, отличающуюся от официального курса США. Трамп, якобы предполагал найти на Украине «некие силы», которые были бы связаны с демократами, и распространяющие компромат о руководителе предвыборного штаба Трампа в 2016 году Поле Манафорте.

Газета утверждает, что Петр Порошенко, перед президентскими выборами на Украине, чтобы заручиться поддержкой Трампа, обещал возобновить расследование, которого добивался Джулиани, относительно сына экс-вице-перезедента США Байдена. Однако окружение Порошенко это отрицает.

Демократа Байдена сейчас называют основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года. В опубликованной в среду стенограмме июльской телефонной беседы Трампа и Зеленского, выяснилось, что американский президент не инициировал расследование в обмен на помощь Украине.