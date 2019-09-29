Этот поезд в огне: вагоны с углем загорелись в движущемся составе в ЕАО

Вагоны с углем вспыхнули во время движения грузового состава в Еврейской автономной области. Видеозапись инцидента публикует региональное МЧС.

На кадрах видно, что сотрудники экстренного ведомства тушат несколько вагонов, охваченных пламенем. В это время в небо от места пожара поднимается огромный столб черного дыма.

«В 13:41 (06:41 мск) в оперативную дежурную смену поступила информация о возгорании вагонов с углем в движущемся поезде», - сказано в сообщении МЧС.

Поезд был остановлен на участке Транссибирской магистрали между населенными пунктами Теплое Озеро и Биракан. Горящие вагоны были отцеплены и отбуксированы в тупик, где пожарные ликвидировали пламя.

Отмечается, что в результате ЧП движение поездов нарушено не было.