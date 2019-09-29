В России изменилась форма обязательного пенсионного страхования

В России начало действовать постановление правления Пенсионного фонда РФ о новой форме свидетельства обязательного пенсионного страхования. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, россияне теперь должны предъявлять работодателю не привычную зеленую карточку индивидуального лицевого счета (СНИЛС), а электронный документ

«Электронный документ формируется в автоматическом режиме на основании сведений, хранящихся на индивидуальном лицевом счете зарегистрированного лица, по запросу зарегистрированного лица, обратившегося лично либо через своего представителя непосредственно в территориальный орган ПФР, в МФЦ… а также путем направления запроса в электронной форме…» - говорится в тексте постановления.

Электронный документ будет содержать те же сведения, что и бумажный: 11 цифр страхового номера лицевого счета, ФИО, дату и место рождения, пол и дату регистрации в системе индивидуального учета.

Уточняется, что выданные до 1 апреля бумажные страховые свидетельства остаются в силе.