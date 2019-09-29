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Раскрыта причина ранней смертности мужчин

Лина Давыдова
11:35 29.09.2019
Можно ли победить депрессию после выхода на пенсию? Как сохранить активность в пожилом возрасте и где найти вторую половинку? Как на пенсии построить яхту, выиграть чемпионат по Counter-Strike и заняться банджи-джампингом? Самые невероятные истории - в новом выпуске программы «Скрытые угрозы». Смотрите 30 сентября в 19:40 на телеканале «Звезда».
Раскрыта причина ранней смертности мужчин
© Фото: pixabay

В России с каждым годом увеличивается количество пожилых людей. К началу 2018 года в стране проживало около 147 миллионов человек. Из них граждане старше 60 составили 21%. Это на 7% больше, по сравнению с 2015-м. И 20% из людей старшего возраста чувствуют себя одинокими. Население стремительно стареет не только в России, но и во всем мире. За последние полвека средняя продолжительность жизни увеличилась на треть и превысила 72 года.

Вступая в пору так называемого серебряного возраста, многие люди переживают чувство одиночества. Выходя на пенсию, человек становится особенно уязвим. Большинство людей проводят на работе больше половины сознательной жизни. Поэтому потеря ощущения собственной важности для общества создает в жизни пустоту. А если к этому прибавляются болезни родственников и собственное недомогание, уход друзей и родных, пенсионеры часто впадают в депрессию. Женщины в таком случае находят спасение в домашних хлопотах, а мужчины оказываются в вакууме и могут сгореть всего за несколько лет.

«Если мужчина выходит на пенсию, и у него нет хобби какого-то, у  него активизируются те болезни, которые были скрыты и протекали латентно. Они активизируются, и очень часто это является одной из причин раннего ухода мужчин», - объясняет доктор медицинских наук профессор Московского государственного медико-стоматологического университета Юрий Конев.

Старость - это важный этап жизни, когда человек делится опытом и становится примером для новых поколений. Этот отрезок пути может стать насыщенным и запоминающимся. Каждый сам решает, как его прожить. Замкнуться в себе или найти занятие по душе и отправиться в погоню за мечтой.

«Человек должен быть наполнен чем-то. То есть у него должен быть спектр. У него должна быть профессия, у него должна быть специальность, у него должен быть какой-то социальный уровень, у него должен быть какой-то бытовой уровень, у него должны быть родные и близкие, у него должны быть друзья и знакомые, он обязательно должен заниматься физической культурой какой-то, у него должны быть увлечения», - подчеркивает психиатр Александр Федорович.

Примеров людей пожилого возраста, которые после выхода на пенсию решили осуществить свою давнюю мечту, на самом деле не так мало.

Семидесятисемилетний нижегородец Владимир Мамонтов построил яхту. Теперь он собирается участвовать в регатах. Англичанка Рут Флауэрс решила стать диджеем, когда ей было под 70. Сегодня она - «седая легенда» британских дискотек. Американец Нил Ангер в 60 лет научился кататься на скейтборде и стал мировой знаменитостью. А пенсионерка из Калифорнии Грета Понтарелли исполняет танец на пилоне так, как не могут молодые девушки.

Жизнь ломает стереотипы каждый день. Постепенно меняется отношение и к любви в пожилом возрасте. Все больше людей находят себе пару в возрасте за 60 или даже за 70.

«Если человек настроен на то, что в любом возрасте есть свои прелести и в любом возрасте можно начать или продолжать заниматься чем угодно, он получает соответствующий ресурс, и никаких проблем подобного свойства у него нет и не будет», - отмечает Федорович.

Телеканал «Звезда» расскажет о людях, которые решили резко изменить свою жизнь, выйдя на пенсию. В новом выпуске программы «Скрытые угрозы» зрителей познакомят с 66-летним банджи-джампером Михаилом Пановым, который лишился желудка, но даже это не помешало ему совершить 222 прыжка. А 72-летний Николай Ледовских участвует в международных матчах по компьютерной игре Counter-Strike.

О невероятном повороте в их жизни герои сами расскажут в новом выпуске программы «Скрытые угрозы». Не пропустите премьеру 30 сентября в 19:40 на телеканале «Звезда».

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