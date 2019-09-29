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В Росавиации объяснили ужесточение правил пользования беспилотниками

Виталий Акиньшин
10:23 29.09.2019
На руках у россиян в настоящий момент находятся слишком много беспилотных летательных аппаратов.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В наши дни в России появилась целая отрасль по производству беспилотных летательных аппаратов. Область их применения переживает настоящий бум. Количество дронов достигло таких масштабов, что российское небо уже не может вместить все БПЛА.

Интернет пестрит роликами, где неумелое обращение с квадрокоптерами заканчивается довольно плачевно. Беспилотники травмируют людей и наносят вред их имуществу.

По разным данным в России сейчас насчитывается около 500 тысяч самых разных беспилотных летательных аппаратов. Новые правила Минтранса предписывают их владельцам в тридцатидневный срок, в обязательном порядке зарегистрировать дроны. В Росавиации обещают сделать процедуру максимально простой. Нужно будет лишь оформить заявление и приложить фото беспилотника.

«Кто может подавать заявление? Кто угодно. Главное, чтобы в базе данных были сведения о подавшем. Родственник, сосед, доверенное лицо, юридическое лицо. Регистрации прав собственника нет, поэтому заявление может подать кто угодно», - рассказал «Звезде» начальник управления инспекции по безопасности полетов Росавиации Сергей Мастеров.

На любой полет обязательно нужно получить разрешение корпорации по организации воздушного движения. Например, игрушечный дрон десятилетнему Егору родители купили на день рождения. Получить разрешение на полет Егор теперь вряд ли сможет.

В Росавиации уверяют, даже небольшой летательный аппарат может быть крайне опасным, в том числе, для гражданской авиации. Только за две минувших недели, пилоты гражданских судов, перевозящих пассажиров, замечали дроны на высотах от 3,5 до 4 километров.

По новым правилам, ставить на учет нужно все беспилотники весом от 250 граммов до 30 килограммов.

Научиться управлять БПЛА можно в школе дронов МАИ. Учебное заведение, кстати, также теперь согласовывает все свои полеты.

«Нужно заранее, ФСО, ФСБ геншаб, ОРВД, подать план полета. За четыре дня сообщить, потом за два подтвердить. Перед началом полета опять отзвониться, сказать, что я совершаю полет. Потом, по приземлении отзвониться, сказать, что ты совершил полет», - объясняет директор школы дронов МАИ Кирилл Щукин.

Для Волонтеров поисково-спасательного отряда Лиза Алерт дорога каждая минута. При поиске пропавших людей они используют дроны. Зачастую, от того, как быстро начинаются поиски, зависит жизнь человека. И согласовывать полет БПЛА просто нет времени.

«Беспилотник позволяет, как хороший и очень удобный инструмент, быстро обследовать открытые места, поля, буреломы. Там, где обычные пешие группы не могут справиться. Поэтому, они экономят ресурс человеческий и позволяют быстрое закрытие таких площадей», - говорит руководитель направления применения беспилотной авиации ДПСО «Лиза Алерт» Александр Ломоносов.

Ученые при помощи дронов ведут наблюдение за окружающей средой. Волонтер заказника «Журавлиная Родина» Евгений Ахатов говорит, что его беспилотник уже долгое время помогает получать точные данные, например, о численности журавлей в заказнике.

«Только беспилотник, в некоторых случаях, позволяет журавлей обнаружить. Например, когда они сидят в каком-нибудь закрытом месте, закрытом рощами в низине. Они могут взлетать вдоль рельефа местности и наземный наблюдатель их не увидит. А поднявшись на высоту 50-100 метров, мы увидим их скопление, сфотографировать и на компьютере посчитать численность», - рассказал Ахатов.

В Росавиаци говорят, что вопросов к новым правилам пока больше, чем ответов. Несмотря на то, что регистрация дронов теперь обязательна для всех, каких-либо наказаний пока не предусмотрено. А сами правила будут еще дорабатываться. Впрочем, как и сами беспилотники.

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