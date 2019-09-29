Народная дипломатия: в Крым прибывает делегация из США и Европы

Власти Крыма готовятся встретить международных делегатов, которые прибудут на полуостров в воскресенье с ознакомительным визитом. Среди гостей представители США и Германии, рассказал глава комитета по межнациональным отношениям и вопросам дипломатии Юрий Гемпель. Иностранцы хотят своими глазами увидеть жизнь крымчан.

«Делегация прибывает в Крым в воскресенье. В ее составе 22 человека из Норвегии, Бельгии, Голландии, США, Германии. Цель визита - укрепление связей по линии народной дипломатии. Визит продлится по 6 октября», - цитирует РИА Новости Гемпеля.

По его словам, в рамках визита состоится торжественная презентация книги "Наш Крым", которую написал глава общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", депутат земельного парламента Хенрик Вебер.

«В книге много объективных и положительных материалов, связанных с "Крымской весной" и динамикой развития полуострова за последние годы», - добавил глава комитета по межнациональным отношениям.

В рамках официальной части европейские и заокеанские визитеры посетят Севастополь, где состоится ряд публичных мероприятий, после чего делегаты планируют пообщается со студентами и преподавателями Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского и посетить международный детский центр «Артек».

«Запланирована встреча в крымском парламенте, а также посещение Евпатории и Ялты», - рассказал Гемпель.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за вхождение в состав России. Крымские власти решились на такой шаг после государственного переворота на Украине. Официальный Киев итоги народного волеизъявления не признал и по-прежнему считает Крым своей территорией.

Москва не раз заявляла, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН и что вопрос Крыма закрыт окончательно.