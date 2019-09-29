В США неизвестный изрезал пятерых человек в центре города

В городе Хант-Вэлли в американском штате Мэриленд мужчина напал с ножом на прохожих. Несколько человек в результате доставили в больницу.

Сигнал о том, что мужчина с ножом ходит по улице и требует у людей денег, поступил в службу спасения в 13:43 28 сентября (20:43 мск). Позже звонившие сообщили о нескольких раненых в ближайшем алкомаркете и на улице.

Прибывшие на место полицейские застрелили подозреваемого. Всего в результате инцидента пострадали пять человек, которых госпитализировали в медучреждения с неопасными для жизни ранениями, сообщается в Twitter-аккаунте полицейского департамента округа Балтимор. Личность и мотивы преступника не раскрываются.