Российские подписчики атаковали instagram Шварценеггера

Cтраницу голливудского актера Арнольда Шварценеггера в Instagram заполонили пользователи из России. Они оставили сотни ироничных комментариев под фотографией бывшего губернатора Калифорнии в компании своего сына Кристофера. Молодой человек отметил день рождение и отец тепло поздравил его.

«С Днем рождения, Кристофер, моя драгоценность. Я обожал смотреть, как ты растешь и ты заставляешь меня гордиться каждый день, когда я вижу, каким ты стал. Я люблю тебя», - подписал снимок Арнольд.

На фотографии Кристофер запечатлен в шинели офицера МВД, что сразу привлекло внимание русскоязычной аудитории страницы его знаменитого отца. Многие не удержались от искушения подшутить над юношей.

«"Где он взял такое крутое пальтишко?", "Ничего себе шуба", "Шеврон-то русский на плече", "А полковником российской полиции когда он успел стать?"», - задаются вопросами комментаторы.

Кристофер Шварценеггер – младший сын актера от его бывшей супруги Марии Шрайвер. На днях имениннику исполнилось 22 года.