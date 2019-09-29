В Словакии разбился истребитель МиГ-29
На место происшествия выехал министр обороны страны Петер Гайдош.
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В Словакии разбился истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил страны. Крушение случилось во время тренировочного полета.
Инцидент произошел возле города Злате-Моравце на западе Словакии. Пилот рухнувшего истребителя катапультировался и смог выжить.
Полет происходил в паре с другим МиГ-29. Второй самолет успешно приземлился, сообщили в министерстве обороны Словакии. Глава ведомства Петер Гайдош выехал на место происшествия.