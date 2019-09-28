СМИ: на загоревшемся судне в Южной Корее были граждане РФ

Среди членов экипажа грузового судна, загоревшегося в Южной Корее в порту Ульсан, есть граждане России и Филиппин, сообщает крупнейшее южнокорейское агентство Yonhap.

Ранее стало известно, что на стоящем на ремонте в порту Ульсан грузовом судне произошел мощный взрыв. По предварительной информации корабль перевозил нефтепродукты под флагом Кайманских островов.

В момент взрыва на борту находились все 25 членов экипажа, которые были экстренно эвакуированы. Огонь, стремительно распространившейся по корпусу судна, перекинулся на стоявший рядом корабль, на котором в этот момент находился 21 человек. Об их состоянии в настоящий момент ничего не сообщается.

В посольстве РФ в Южной Корее пока не располагают данными о россиянах.