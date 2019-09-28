В Шереметьево вновь начались проблемы с багажом: видео

Московский аэропорт Шереметьево снова испытывает проблемы с багажом пассажиров. Об этом свидетельствуют кадры из воздушной гавани, которые оказались в распоряжении «Звезды».

На записи видно, что в одном из терминалов аэропорта скопилось большое количество багажа, рядом с которым висит рукописная табличка с номерами рейсов.

Напомним, в мае этого года в Шереметьево начались проблемы с выдачей и отправкой багажа. Пассажирам приходилось ждать свои вещи по несколько часов. К 30 июня количество чемоданов, которые не смогли отправить к месту назначения, перевалило за полторы тысячи. В аэропорту коллапс объяснили нехваткой сотрудников и введением новой системы обработки багажа.

В связи с этим Московская региональная транспортная прокуратура провела проверку, по результатам которой был уволен ряд сотрудников «Шереметьево-Хэндлинг», отвечавших за транспортировку багажа пассажиров.