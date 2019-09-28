Ученые выяснили, что может спасти от рака

Британские ученые выяснили, что физиологическая старость в некоторых случаях может препятствовать развитию злокачественных опухолей. По мнению исследователей, старение мешает разрастанию тканей путем деления клеток (пролиферации).

По словам докторов из Ливерпульского университета, с возрастом в организме человека накапливаются мутации, которые и являются основной причиной развития рака. Однако процесс старения может эти мутации остановить. То есть в организме пожилого человека борются две противоположности: мутации тканей, которые приводят к онкологии и дегенерация тканей, препятствующая развитию злокачественных опухолей, пишет научный журнал Aging Cell. Британские исследователи считают, что подобное предположение может объяснить тот факт, что в пожилом возрасте люди заболевают раком гораздо реже.

Ранее американские ученые выяснили, какие люди наиболее склонны к заболеванию раком. Они открыли редкую мутацию гена, которая передается по наследству и увеличивает шансы получить злокачественную опухоль.