В Кремле ответили на слова Саакашвили о «воссоединении СССР»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о планах России по «воссозданию Советского Союза». Официальный представитель Кремля сказал, что «таких планов нет».

Ранее грузинские СМИ распространили слова Саакашвили, который утверждал, что у российского президента якобы имеются планы по «воссозданию СССР» и «объединению Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной», пишет РИА Новости.

«Нет, таких планов нет», - заявил Песков.

Ранее экс-губернатор Одесской области говорил, что во времена СССР на Украине жилось лучше, чем сейчас. По его мнению, наглость современных чиновников намного сильнее, чем раньше.