СК возбудил дело после убийства ветерана и его супруги в Рязани
По версии следствия, преступление было совершено из корыстных побуждений.
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после убийства ветерана ВОВ и его супруги в Рязани. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
«Вечером 26 сентября в своей квартире в городе Рязани обнаружены тела мужчины и женщины 1928 и 1930 годов рождения с признаками насильственной смерти», - информирует СК РФ.
По данным ведомства, следователи и криминалисты провели осмотр места преступления и прилегающей территории. Были назначены генетические, дактилоскопические и судебно-медицинские экспертизы.
Согласно приоритетной версии, убийство было совершено из корыстных побуждений. Правоохранительные органы ведут розыск преступников.