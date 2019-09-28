СК возбудил дело после убийства ветерана и его супруги в Рязани

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после убийства ветерана ВОВ и его супруги в Рязани. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

«Вечером 26 сентября в своей квартире в городе Рязани обнаружены тела мужчины и женщины 1928 и 1930 годов рождения с признаками насильственной смерти», - информирует СК РФ.

По данным ведомства, следователи и криминалисты провели осмотр места преступления и прилегающей территории. Были назначены генетические, дактилоскопические и судебно-медицинские экспертизы.

Согласно приоритетной версии, убийство было совершено из корыстных побуждений. Правоохранительные органы ведут розыск преступников.