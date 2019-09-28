Автомобиль пробил ограду и свалился в реку в Москве: видео с места

В ночь на субботу, 28 сентября, на Юге Москвы, легковой автомобиль упал в реку. Инцидент произошел на Коломенской набережной. Водитель не справился с управлением и влетел в отбойник, после чего машина упала в воду.

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