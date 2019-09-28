Автомобиль пробил ограду и свалился в реку в Москве: видео с места
На месте происшествия работают экстренные службы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В ночь на субботу, 28 сентября, на Юге Москвы, легковой автомобиль упал в реку. Инцидент произошел на Коломенской набережной. Водитель не справился с управлением и влетел в отбойник, после чего машина упала в воду.
«На данный момент ведутся поиски автомобиля и водителя», - сообщили в ГИБДД Москвы.
На месте аварии работают экстренные службы. Сотрудниками Госавтоинспекции выясняются все обстоятельства происшествия.