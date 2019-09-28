Гигантский столб пламени: в южнокорейском порту прогремел взрыв

В Южной Корее в порту Ульсан произошел взрыв на стоящем на ремонте судне. Кадры инцидента публикует местный телеканал на своей странице в Facebook.

По данным СМИ, все находившиеся на судне 25 членов экипажа, среди которых были и иностранные граждане, спасены. Однако, из-за взрыва вспыхнуло другое судно, стоящее рядом. На его борту находится 21 человек. Об их состоянии в настоящий момент ничего не сообщается.

Сейчас береговая охрана занимается выяснениями причин инцидента.