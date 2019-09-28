«Я ничего не сделал»: Аверин отказался извиняться за дебош

Российский популярный актер Максим Аверин не намерен приносить извинения за инцидент, который произошел в четверг, 26 сентября, на борту самолета, следовавшего из Барнаула в Москву.

«Мне извиняться не перед кем. Потому что я ничего не сделал», - приводит слова Аверина aif.ru.

Актер был задержан сотрудниками полиции в аэропорту Шереметьево. Во время полета Аверин вступил в словесную перепалку с экипажем, используя нецензурную лексику. Очевидцы инцидента утверждали, что артист был нетрезв и кичился свой известностью.

После объяснений в полиции, актеру был выписан штраф, в размере 500 рублей. В своем Instagram артист написал поклонникам, что у него все хорошо. Позднее, Аверин прокомментировал случившееся, заявив, что не обижается на экипаж самолета, поскольку у них сложная работа и ему некогда «выяснять отношения» из-за сильной занятости.