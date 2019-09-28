«Мы не должны закрывать форточку возможностей»: Матвиенко об отношениях с Украиной

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о российско-украинских отношениях, и заявила, что РФ заинтересована в стабильности на Украине, а ее народ остается для россиян братским.

«Я считаю, что Россия должна быть выше всего. Мы, как никто другой, заинтересованы в стабильности на Украине, прекращении противостояния, установлении мира. Понятно почему. Для нас это был, есть и остается братский народ. Режимы приходят и уходят, а для нас – это наш сосед, с которым самая протяженная граница. И у нас только одно желание: мира, добра, процветания братскому украинскому народу», - заявила председатель Совфеда.

Валентина Матвиенко добавила, что Россия должна проявлять выдержку и пытаться убедить новые украинские власти в жестком соблюдении минских соглашений.

«Мы не должны закрывать, я бы не сказала уже дверь, пока осталась форточка возможностей. Мы не должны ее захлопывать. Мы должны проявлять терпение, выдержку, взвешенность, и пытаться убеждать новые власти Украины в необходимости жесткого выполнения минских соглашений и всех положений, которые в нем заложены», - сказала спикер Совета Федерации в интервью РИА Новости.

В среду, 25 сентября, на первом заседании осенней сессии Совета Федерации, Валентина Матвиенко была единогласно избрана на пост председателя верхней палаты парламента, который она занимает с 2011 года.