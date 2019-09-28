Metallica отменила международный тур из-за госпитализации Джеймса Хетфилда

Группа Metallica отменила концертный тур по Австралии и Новой Зеландии из-за того, что вокалист коллектива Джеймс Хетфилд попал в больницу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте рок-группы.

Участники Metallica отметили, что госпитализация Хетфилда связана с его пагубными привычками.

«Приносим извинения нашим фанатам и друзьям, но мы вынуждены отложить наш предстоящий тур по Австралии и Новой Зеландии. Как, возможно, многие из вас знают, наш брат Джеймс много лет борется с зависимостью. Теперь ему, к сожалению, пришлось возобновить свое лечение», - сказано в сообщении.

Рок-группа успокоила своих поклонников в Австралии и Новой Зеландии, заявив, что они обязательно выступят у них, как только Джеймс Хетфилд поправится. Музыкальный коллектив также принес глубокие извинения фанатам за сорванные концерты и заверил, что деньги за купленные билеты будут возвращены в полном объеме.