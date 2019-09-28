В Минздраве РФ одобрили запрет курения на балконе

В Минздраве РФ позитивно оценили запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир. Заместитель руководителя ведомства Олег Салагай отметил, что это поможет предотвратить трагические случаи.

«На каждой пачке сигарет написано, что курение убивает. Но убивать курение может по-разному. Один из самых чудовищных способов – пожар», - написал он в личном паблике в социальной сети.

Салагай уточнил, что возгорание угрожает не только любителям покурить на балконе, но их соседям. Так, отметил он, от выброшенного наружу окурка могут пострадать жители нижних этажей, особенно, если у них на балконе есть что-то легковоспламеняющееся.

«Поэтому запрет на открытый огонь на балконе, установленный постановлением Правительства РФ по инициативе коллег из МЧС России, конечно же очень важен», - заключил Салагай.

С 1 октября в России будет запрещено использовать открытый огонь на балконах: например, для жарки шашлыков или курения. Наказывать курильщиков по большей части будут только если их действия привели к пожару.