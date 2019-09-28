По стопам Суворова: участники автопробега «повторили» альпийский поход полководца

Автопробег «Суворов» с участием советских ретро-автомобилей завершился в Цюрихе. Мероприятие посвящено 220-й годовщине перехода армии русского полководца Александра Суворова через Альпы.

Участники повторили маршрут военачальника, проделанный им во время Швейцарского похода. Колонна советских «Волг», «Жигулей», во главе которой находился автомобиль «Победа», стартовал 26 сентября из итальянского Варезе.

Первая остановка была сделана в Локарно на озере Лаго-Маджоре в Швейцарии. Затем участники поднялись на перевал Сен-Готард. У Чертова моста недалеко от Андерматта россияне вместе со швейцарцами почтили память сподвижников Суворова, погибших в войнах с армией Наполеона.

Далее экипажи ретро-автомобилей отправились на Фирвальдштетское озеро. Изначально участники планировали завершить пробег в городе Линталь у музея Суворову, но в итоге доехали до Цюриха, чего не удалось в свое время сделать русскому военачальнику.

Маршрут оказался не простым, так, один из автомобилей «Жигули» сломался, когда экипажи находились на перевале на высоте 1800 метров. В итоге машину удалось починить, все участники добрались до финиша своим ходом.

Швейцарский поход Суворова состоялся в сентябре 1799 года. Он пролегал через альпийские горные перевалы из Северной Италии в Швейцарию. Переход имел большое стратегическое значение и стал одним из крупнейших на горном театре военных действий по своему размаху и продолжительности.