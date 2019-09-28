Адвокат рассказал о резком ухудшении здоровья Ассанжа

Состояние здоровья основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа резко ухудшилось. Большую часть времени журналист находится в полной изоляции в лондонской тюрьме, что только усугубляет ситуацию. Об этом журналистам рассказал адвокат главного разоблачителя Карлос Поведа.

«Он изолирован 23 часа в сутки и имеет только час для межличностного обмена. Очень сложная ситуация, он похудел и полностью изолирован от внешнего мира, это негативно влияет на его здоровье», - цитирует РИА Новости слова юриста.

Австралиец попал в руки британской полиции 11 апреля, после того, как Эквадор отозвал свое согласие на предоставление ему политического убежища. С 2012 года Ассанж укрывался на территории посольства этой страны в Лондоне и продолжал работать.

После ареста, основателя WikiLeaks поместили в тюрьму, в которой он ожидает суда по экстрадиции в США, где против него заочно выдвинули 17 обвинений. В частности, по статьям «Шпионаж», «Публикация секретной информации», а также «Сговор с целью компьютерного взлома». Если суд признает журналиста виновным по всем пунктам, ему грозит до 175 лет тюрьмы. Суд по экстрадиции Ассанжа назначен на февраль 2020 года.