Магнитогорского тренера обвинили в профнепригодности из-за провокационных фото

Чиновники в Магнитогорске Челябинской области нашли объяснение появлению в Сети обнаженных фото детского тренера. По их мнению, педагог нарушила моральные и этические нормы из-за своей профнепригодности, сообщает «360».

Тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из детского центра после того, как в Сети обнаружилась ее эротическая фотосессия, отснятая более 20 лет назад. На снимках женщина позирует обнаженной – одна или с мужем.

В управлении образования администрации Магнитогорска заявили, что фотографии нарушают моральные и этические нормы. Тренер, по мнению чиновников, таким образом ущемила права несовершеннолетних.

«Нарушения закона допущены в следствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей педагогом дополнительного образования», - цитирует разъяснение администрации сайт телеканала.

Сама Конопенко считает свое увольнение незаконным. По ее словам, чтобы доказать свою правоту, она готова обратиться в Европейский суд по правам человека.