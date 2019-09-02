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ВАЗ протаранил спешившую на вызов к ребенку скорую: кадры с места ДТП

Василиса Морозова
08:43 02.09.2019
В ночь на первое сентября «ГАЗель» столкнулась с автомобилем Lada Priora.
© Видео: Александр Ракитин, VK © Фото: Александр Ракитин, VK

Четыре человека пострадали при столкновении автомобиля Lada Priora и машины скорой помощи в Воронеже. Авария произошла в ночь на 1 сентября на Ленинском проспекте в Левобережном районе.

Со стороны улицы Лебедева в направлении Брусилова ехали медики на карете скорой помощи на вызов к годовалому ребенку. Легковушка двигалась по Ольховому переулку в сторону улицы Нижней.

В результате столкновения пострадали оба водителя – 58-летний мужчина за рулем скорой и 19-летняя девушка в автомобиле Lada. Кроме того, травмы получили и два пассажира скорой помощи - 23-летний парень и 51-летний мужчина. Всех пострадавших госпитализировали.

По данным ГИБДД, столкновение допустил водитель машины скорой помощи, который мог не включить спецсигналы. Как пишет сайт moe-online, на кадрах с места видны проблесковые маячки. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

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