ВАЗ протаранил спешившую на вызов к ребенку скорую: кадры с места ДТП

Четыре человека пострадали при столкновении автомобиля Lada Priora и машины скорой помощи в Воронеже. Авария произошла в ночь на 1 сентября на Ленинском проспекте в Левобережном районе.

Со стороны улицы Лебедева в направлении Брусилова ехали медики на карете скорой помощи на вызов к годовалому ребенку. Легковушка двигалась по Ольховому переулку в сторону улицы Нижней.

В результате столкновения пострадали оба водителя – 58-летний мужчина за рулем скорой и 19-летняя девушка в автомобиле Lada. Кроме того, травмы получили и два пассажира скорой помощи - 23-летний парень и 51-летний мужчина. Всех пострадавших госпитализировали.

По данным ГИБДД, столкновение допустил водитель машины скорой помощи, который мог не включить спецсигналы. Как пишет сайт moe-online, на кадрах с места видны проблесковые маячки. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.