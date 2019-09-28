Матвиенко оценила новый законопроект о пенсионных накоплениях

Шаги к усовершенствованию пенсионной системы в России должны быть продуманными и совершаться с учетом отечественных реалий. Такую точку зрения выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Министерство финансов РФ разработало и направило на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте (ГПП), который станет частью новой накопительной системы. Он включает в себя исключительно добровольный порядок присоединения к системе, гарантии сохранности отложенных средств со стороны государства, налоговые льготы для бизнеса и вычеты для граждан.

По словам Матвиенко, в мире увеличение пенсии путем личных накоплений достаточно распространено. При этом остается вопросом, насколько своевременно введение такого подхода в России, так как ее жители пока не имеют достаточных возможностей для этого, добавила она в разговоре с РИА Новости. Кроме того, сказала спикер, граждане могут не понять сам механизм начисления пенсий.

«Россия – социальное государство, и мы обязаны делать все для того, чтобы размер пенсий, социальная защищенность граждан улучшались. Но шаги в этом направлении должны быть продуманными, ответственными, учитывающими отечественные реалии», - отметила спикер Совфеда.

Новую систему накопительных пенсий с возможностью граждан финансировать пенсию за счет личного дохода Минфин планирует запустить с января 2021 года. В настоящее время, считают в ведомстве, уровень личного участия граждан в формировании пенсионного дохода низок.