Мадуро заявил о прибытии в Венесуэлу двух самолетов с российским персоналом по ВТС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в Боливарианскую республику двух самолетов с российским военно-техническим персоналом. Со слов Мадуро, который совсем недавно вернулся из Москвы, где он встречался с российским президентом Владимиром Путиным, прилетевший персонал сменил сотрудников, командированных в латиноамериканскую страну в начале года.

«Президент Путин подтвердил всю свою политическую, дипломатическую и военную поддержку для Венесуэлы и мира. Поддержка пришла несколько дней назад. Приземлились два самолета с персоналом комиссии по военно-технической поддержке. Они находятся в Венесуэле. Уехали те, кто прилетал в начале года, и прибыла новая команда», - цитирует РИА Новости заявление Мадуро.

Ранее, в ходе двусторонней встречи с Мадуро, президент России Владимир Путин затронул тему военно-технического сотрудничества двух стран отметив, что все работы в этой области идут по графику. Прежде всего такого рода сотрудничество связано с обязательствами России по техническому обслуживанию ранее поставленной в Венесуэлу техники.

Кроме того, с 1996 года между Москвой и Каракасом действует Договор о дружбе и сотрудничестве. Москва последовательно выступает за мирное урегулирование всех разногласий между официальными властями Венесуэлы и оппозицией этой страны.