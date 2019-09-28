В центре внимания: Захарова опубликовала фото очереди к Лаврову после выступления в ООН

После выступления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в ООН, к нему выстроилась очередь из иностранных делегатов, желающих пообщаться и задать свой вопрос.

Фотографию, на которой изображен Лавров и ожидающие своей очереди для встречи с ним, на своей странице в Facebook разместила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очередь в штаб-квартире ООН из представителей международных делегаций, желающих пообщаться с российским министром иностранных дел после его выступления на Генеральной Ассамблее. Обожаю наблюдать за "изоляцией России"», - иронично подписала фотографию Захарова.

Зал, в котором Лавров позднее отвечал на вопросы журналистов, также был переполнен. Перед своей речью, глава российского внешнеполитического ведомства поблагодарил собравшихся за интерес к политике России и ее позиции по международным проблемам.

Говорил министр много, подробно останавливаясь на самых актуальных проблемах. Больше всего журналистов интересовали итоги переговоров главы российского МИДа с госсекретарем США Майком Помпео.

Сама встреча прошла в закрытом для прессы формате. В ходе диалога за закрытыми дверями стороны коснулись вопросов Корейского полуострова, Афганистана и Украины, а также возможности урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Поднимался и вопрос о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, действие которого истекает в 2021 году.