Лавров назвал условия для возобновления авиасообщения с Грузией

Россия будет выступить за возобновление авиаперелетов с Грузией в случае продвижения закавказской страны к нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Он пояснил, что Россия никогда не искала «искусственных поводов для ссоры» с Грузией. По словам Лаврова, он бы лично возобновил авиасообщение, если бы грузинское руководство смогло продвигать свою позицию в пользу нормальных отношений и перестало «озираться на русофобов».

Глава МИД также подчеркнул, что остановка авиасообщения с самого начала позиционировалась как временная мера.

«Мы эту меру отменим, когда нормализуется ситуация и когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие проявления пресекать», - сказал он.

Ранее Лавров в рамках Генассамблеи ООН встретился с коллегой из Грузии Давидом Залкалиани – впервые за 11 лет. Министры обсудили отношения двух государств.