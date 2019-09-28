В Госдуме ответили на призыв президента Грузии к диалогу с Россией

Россия настроена на конструктивный диалог с Грузией. Об этом в беседе с RT заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин, комментируя слова грузинского лидера Саломе Зурабишвили о взаимоотношениях двух стран.

По словам Швыткина, очевидно то, что россияне относятся к грузинскому народу доброжелательно.

«Тем не менее первоначальная риторика, которая была со стороны некоторых грузинских радикалов, сыграла негативную роль во взаимоотношениях», - уточнил он.

Швыткин также подчеркнул важность того, чтобы слова Зурабишвили «не расходились с делами».

«Важно, чтобы политика носила постоянный и системный характер… Я с оптимизмом смотрю на выстраивание взаимоотношений между двумя государствами», - добавил депутат.

Ранее президент Грузии заявила о необходимости диалога с Россией. По ее словам, закавказской стране стоит более открытой для решения накопившихся проблем.