В США открыли статую в честь визита Никиты Хрущева

В США торжественно открыли копию статуи «Перекуем мечи на орала» скульптора Евгения Вучетича. Мероприятие состоялось на ферме Росуэлла Гарста в штате Айова, куда в 1959 году приезжал перенимать опыт выращивания кукурузы советский лидер Никита Хрущев.

В церемонии, приуроченной к 60-ой годовщине той поездки, приняли участие более 80 человек, среди которых внучки самого Гарста Элизабет и Сара. Об этом сообщил исполнительный директор заповедника «Уайтрок» Дэн Гудал. Россию представил атташе по вопросам сельского хозяйства Иван Пономарев.

«Саму статую заказал Джон Кристал, который был местным банкиром, фермером и часто посещал Советский Союз. В поездках его сопровождала Валентина Фоминых, которой перешла статуя, когда он умер. Валентина подарила ее "Уайтроку" перед тем как скончалась в 2018 году», - цитирует РИА Новости высказывание Гудала.

Оригинал знаменитой статуи Вучетича установлен в Нью-Йорке у здания штаб-квартиры ООН. Скульптура олицетворяет собой призыв к миру и отказ от оружия. Впервые Хрущев посетил США в сентябре 1959 года.