Россиянина арестовали в Валенсии по требованию США

Россиянин задержан в аэропорту испанской Валенсии по запросу США. Об этом стало известно сегодня из сообщения посольства РФ в Мадриде, хотя сам инцидент произошел еще 20 сентября.

Задержанный находится под арестом, его посещает представитель генерального консульства России в Барселоне.

«Его делом занимается местный адвокат. Посольство внимательно следит за развитием ситуации», - цитирует РИА Новости сообщение диппредставительства.

По данным местных изданий, гражданин России Александр К. прилетел в Испанию на отдых в компании жены и ребенка, но был арестован в терминале аэропорта. Как выяснилось позже – по запросу ФБР. В США Александра подозревают в многомиллионном мошенничестве через Интернет и на его арест выдан международный ордер.

Подобные действия американских властей в отношении россиян неприемлемы. Об этом сегодня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, обсуждая вопрос с арестами наших сограждан в третьих странах по требованию Вашингтона с госсекретарем США Майком Помпео.

Глава российской дипломатии упомянул дела Виктора Бута, Марии Бутиной и Константина Ярошенко, которые отбывают тюремное заключение за океаном по недоказанным обвинениям.