В МИД Кубы отреагировали на санкции против Рауля Кастро

Куба осуждает санкции США против лидера правящей в стране Коммунистической партии и бывшего президента Рауля Кастро. Такое заявление сделал глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.

По его словам, действия Штатов неприменимы на практике.

«Они (санкции) призваны лишь подорвать достоинство кубинского народа», - цитирует слова Паррилья на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН РИА Новости.

Кроме того, министр отметил, что санкции - незаконны и продвигают империалистические амбиции американцев.

Госдепартамент США 26 сентября ввел санкции против Кастро и членов его семьи. В ведомстве заявили, что это связано с «грубыми нарушениями прав человека». Лицам, попавшим под санкции, запрещается въезд на территорию Соединенных Штатов.