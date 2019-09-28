«Его фильмы будут жить вечно»: глава МИД Латвии о Захарове

Глава внешнеполитического ведомства Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования родным, близким и коллегам режиссера, руководителя театра «Ленком» Марка Захарова, который сегодня ушел из жизни.

Ринкевич высоко оценил творческое наследие великого режиссера, написав сообщение на своей странице в Facebook на русском языке.

«"Я не боялся казаться смешным. Это не каждый может себе позволить". Выражаю глубокие соболезнования родным и близким великого российского режиссера театра и кино Марка Захарова в связи с его кончиной, его спектакли и фильмы, полные иронии и жизнерадостности, будут жить вечно», - написал Ринкевич.

Режиссер Марк Захаров умер утром 28 сентября на 86-м году жизни. Причина смерти - повторное воспаление легких.

Прощание с маэстро пройдет в «Ленкоме» 1 октября. Похоронят народного артиста СССР на Новодевичьем кладбище рядом со Станиславом Говорухиным, Олегом Табаковым и Леонидом Броневым.

Марк Захаров руководил «Ленкомом» 35 лет. Одна из его самых известных театральных работ - рок-опера «Юнона и Авось». Захаров также участвовал в создании десятков кинокартин, в числе которых «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Двенадцать стульев».