Глава МИД Сирии потребовал вывести из страны все незаконные иностранные войска

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил о требовании вывести иностранные войска, которые незаконно находятся на территории государства, оставив за собой право на ответные меры. Об этом он заявил в ходе 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам Муаллема, в частности США и Турция незаконно находятся на севере Сирии и даже «имеют наглость» на проведение переговоров и создание «зоны безопасности». Министр подчеркнул, что данные обстоятельства нарушают нормы международного права и хартии ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее власти Сирии показали журналистам подземные тюрьмы боевиков. Небольшой город Суран на севере страны стал местом паломничества мировой прессы. В населенном пункте работает пункт пропуска, через который возвращаются беженцы из провинции Идлиб. Люди наконец оказались в родных местах, которые были освобождены правительственной армией при поддержке российских военнослужащих. На КПП с сирийцами беседуют репортеры ведущих изданий.