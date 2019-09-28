США потребовали выдать им задержанного в Валенсии россиянина

Американские власти потребовали выдать им задержанного в Испании гражданина Российской Федерации. Он был арестован в Валенсии накануне.

Как сообщила адвокат россиянина Елена Таранова, американские власти уже открыли дело об экстрадиции. Однако сам юрист в данный момент доступа к материалам дела не имеет. Защита располагает только коротким описанием якобы преступных действий россиянина.

«Пока судом Испании только принято постановление о подтверждении участия адвоката в процессе», - цитирует РИА Новости адвоката.

Как стало известно ранее, по данным испанских изданий, гражданин России Александр К. прилетел в Испанию на отдых с женой и ребенком, но был арестован в терминале аэропорта. Как выяснилось позже, по запросу ФБР.