Стало известно, какую еду употреблять для долголетия

Ученые из Китая пришли к выводу, что экзотический фрукт архат замедляет старение человеческого организма. Сделать такое заключение им помог длительный эксперимент над лабораторными мышами.

Девять месяцев грызуны получали плоды архата. За это время у мышей усилились функции гемопоэтических стволовых клеток, что способствовало быстрому обновлению и регенерации клеток крови. Получив данные опыта, китайские ученые решили, что они справедливы и для человеческого организма. Результаты опубликованы на портале Worldscientific.

Вместе с тем, по мнению исследователей, долгой жизни также поспособствует употребление авокадо, кокоса, рыбы, брокколи, ягод, орехов и оливкового масла. В данных продуктах содержится множество полезных элементов: линолевая кислота, жиры, витамин Е, С и К, медь и марганец. Все они помогают организму работать в полную силу, контролировать сердечно-сосудистую систему, головной мозг и вес, предупреждать развитие серьезных заболеваний и укреплять иммунитет. Заправлять еду лучше оливковым маслом и использовать острые приправы для активизации работы клеток за счет влияния на центр вкуса.