Помпео открестился от причастности к невыдаче виз российским делегатам в ООН

Госсекретарь США Майк Помпео и президент страны Дональд Трамп не имеют отношения к невыдаче виз членам делегации России для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом со ссылкой на Помпео сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы МИД, во время встречи с главой Госдепа он затронул «возмутительную ситуацию» с отказам в визах 13 членам делегации РФ.

«Как я сказал в день прилета… у меня нет ни малейших сомнений, что ни президент Трамп, ни госсекретарь Помпео не имеют к этому никакого отношения, что мне Майкл Помпео и подтвердил», - отметил Лавров на пресс-конференции в рамках сессии Генассамблеи.

При этом он добавил, что механизм принятия решений, которые связаны с выполнением обязательств Вашингтона «по обеспечению нормального функционирования штаб-квартиры ООН», остается непонятным.

Ранее Лавров в связи с невыдачей виз российским делегатам предложил разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. По его словам, в отличие от Нью-Йорка, этот город бы точно справился с поставленной задачей «без каких-либо шероховатостей».